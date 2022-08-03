«Это важная часть портфолио». Electronic Arts не собирается забрасывать одиночные игры

Одной из главных причин успешных показателей Electronic Arts в последние годы можно назвать сетевые игры. Компания зарабатывает сотни миллионов долларов на одних только микротранзакциях в своих спортивных симуляторах и шутерах, но это не значит, что корпорация полностью отказывается от одиночных игр.

В рамках квартального отчёта глава EA Эндрю Уилсон высказался на эту тему. По его словам, одиночные игры — очень важная часть портфолио компании, поэтому она продолжит их разрабатывать.

Одиночные игры — это очень, очень важная часть нашего общего портфолио, которое мы используем для мотивации наших игроков.

И в данном случае слова Уилсона действительно имеют вес: прямо сейчас EA работает над ремейком Dead Space, новыми частями Mass Effect и Dragon Age, а также над Star Wars Jedi: Survivor. Судя по всему, компания действительно продолжит создавать крупнобюджетные одиночные игры, которые будут привлекать новую аудиторию.