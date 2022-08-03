Источник: Blizzard отменила разработку мобильной MMORPG по вселенной Warcraft

Как сообщает издание Bloomberg, компании Blizzard и китайская NetEase отменили разработку мобильной MMORPG по вселенной Warcraft. Проект носил кодовое название Neptune и должен был стать спин-оффом World of Warcraft, рассказывающим о другой эпохе Азерота.

Разработка игры велась командой из 100 человек на протяжении трёх лет, однако Blizzard внезапно свернула производство. Источник Bloomberg сообщает, что у компании были на то причины, упомянув лишь о каких-то разногласиях в условиях сделки.

Neptune должен был стать вторым совместным проектом Blizzard и NetEase: первым была Diablo Immortal. Игра вышла два месяца назад и продолжает показывать отличные финансовые результаты. Тем интереснее узнать, почему именно авторы решили отказаться от потенциального хита в виде мобильной World of Warcraft.