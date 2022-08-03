«Форсаж» смог — и мы сможем»: Чад Стахелски допустил, что Джон Уик отправится в космос
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Одной из главных франшиз последних лет стал «Джон Уик» с Киану Ривзом. В 2023 году выйдет уже четвёртый фильм за девять лет, и, судя по всему, авторы не планируют останавливаться.
В интервью изданию Comicbook режиссёр Чад Стахелски заявил, что вся франшиза настолько гибкая, что в конечном итоге герой Киану Ривза может отправиться в космос — и это будет обусловлено сюжетными событиями.
Путешествие в космос вполне возможно. Мы же работаем с новой киносерией, поэтому мне не нужно следовать лору Бэтмена. Я могу делать всё что угодно.
И если продюсеры очень быстро станут очень сообразительными и смогут дальше развивать эту вселенную, привлекая правильных людей, то да, всё возможно. Если смог «Форсаж», то, уверен, сможем и мы. Может быть, это займёт немного больше времени, так что давайте пока останемся на Земле.
Если вы вдруг в недоумении о сравнении с «Форсажем», то герои семейной франшизы действительно отправились в космос в девятой части. Для Вина Дизеля и его команды, кажется, нет ничего невозможного.
Премьера «Джона Уика 4» состоится 23 марта 2023 года.
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