GeForce GTX 1060 остаётся самой популярной видеокартой в Steam

Valve опубликовала результаты опроса об оборудовании пользователей Steam за июль. Участие в нём можно было принять анонимно — собранная информация даёт примерное представление о типичной начинке ПК у современных геймеров.

Самой популярной видеокартой всё ещё остаётся GeForce GTX 1060, вышедшая в 2016 году. Её используют приблизительно 7% от пользователей Steam. На втором месте GeForce GTX 1650 (6,19%), замыкает тройку культовая GeForce GTX 1050 Ti (5,54%).

Также геймеры предпочитают шестиядерный процессор (33,7%) с 16 ГБ ОЗУ (53,2%) и разрешением 1920х1080 (67%). Самым популярной ОС остаётся 64-битная Windows 10 (73%), шлем виртуальной реальности — Oculus Quest 2 (50,3%). С остальными данными можно ознакомиться на специальной странице.