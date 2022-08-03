Авторы Gotham Knights показали 28 костюмов для супергероев

Разработчики экшена Gotham Knights продолжают делиться подробностями своей игры. В новом ролике авторы показали сразу 28 костюмов для супергероев и рассказали про их особенности.
Как и во многих других играх про культовых персонажей, костюмы по большей части вдохновлены комиксами, фильмами и мультсериалами вселенной DC. Игроки смогут менять цвета некоторых обмундирований, однако полностью поменять дизайн или смешать несколько стилей не дадут.
Главной целью разработчиков было создание по-настоящему запоминающихся и уникальных костюмов. Для этого они привлекли к работе даже некоторых известных художников комиксов вроде Джима Ли. В 90-х он работал над «Людьми Икс», а прямо сейчас он соиздатель DC Comics вместе с Дэном ДиДио.
Gotham Knights выйдет 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее авторы показали первые 16 минут экшена.
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