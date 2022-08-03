Премьера «Джокера 2» с Хоакином Фениксом состоится осенью 2024 года

По данным Deadline, второй «Джокер» с Хоакином Фениксом выйдет 4 октября 2024 года. К своей работе также вернётся режиссёр оригинального фильма Тодд Филлипс. Также в картине сыграет Леди Гага, однако пока неясно, кого именно. Ходят слухи, что она воплотит на экране Харли Квинн, но Warner Bros. не подтвердила эту информацию.

Сценарий продолжения уже написан, и, по данным некоторых изданий, сиквел станет мюзиклом, но при этом не лишится присущей первому фильму жестокости. Каких-либо официальных подробностей картины пока нет.

Оригинальный «Джокер» вышел в октябре 2019 года и собрал в прокате более $ 1 млрд. Многие зрители назвали фильм одним из лучших произведений по комиксам, а Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.