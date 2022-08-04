Разработчики Dota 2 определили дату выхода балансного патча 7.32
Поделиться
Компания Valve сообщила, когда планирует выпустить очередное обновление игрового процесса в Dota 2. В блоге игры упомянуто, что патч 7.32 для популярной MOBA-игры выйдет до начала отборочных к The International 2022.
Клиент Dota 2 должен обновиться до версии 7.32 до 3 сентября, когда будут сыграны первые матчи региональных квалификаций. Вместе с этим новые патчи не выходят во время крупных турниров, то есть наиболее близкая из возможных дат — 15 августа, когда завершится PGL Arlington Major 2022.
Игроки предполагают, что на 7.31 также пройдут два коммерческих турнира, Gamers Galaxy Thailand и ESL One Malaysia 2022. Последний завершится 28 августа, после чего Valve с большой долей вероятности выпустят обновление 7.32.
Комментарии
- 4 августа 2022
-
03:14
-
02:54
- 3 августа 2022
-
23:07
-
21:04
-
20:45
-
20:15
-
19:34
-
19:02
-
18:54
-
18:15
-
18:02
-
17:24
-
16:57
-
16:25
-
16:03
-
15:45
-
15:39
-
15:25
-
15:17
-
14:55
-
14:35
-
14:21
-
14:15
-
14:07
-
13:50
-
13:40
-
13:15
-
12:43
-
12:40
-
11:59
-
11:09
-
10:30
-
09:53
-
09:33
-
03:38
Партнерский контент