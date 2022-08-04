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Разработчики Dota 2 определили дату выхода балансного патча 7.32

Разработчики Dota 2 определили дату выхода балансного патча 7.32
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Компания Valve сообщила, когда планирует выпустить очередное обновление игрового процесса в Dota 2. В блоге игры упомянуто, что патч 7.32 для популярной MOBA-игры выйдет до начала отборочных к The International 2022.

Клиент Dota 2 должен обновиться до версии 7.32 до 3 сентября, когда будут сыграны первые матчи региональных квалификаций. Вместе с этим новые патчи не выходят во время крупных турниров, то есть наиболее близкая из возможных дат — 15 августа, когда завершится PGL Arlington Major 2022.

Игроки предполагают, что на 7.31 также пройдут два коммерческих турнира, Gamers Galaxy Thailand и ESL One Malaysia 2022. Последний завершится 28 августа, после чего Valve с большой долей вероятности выпустят обновление 7.32.

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