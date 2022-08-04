«Человек-паук» будет полностью поддерживать Steam Deck

Разработчики «Человека-паука» и других игр из студии Insomniac Games сообщили в социальных сетях, что экшен полностью совместим с портативным ПК Steam Deck. Это значит, что на устройстве проект можно будет запустить без каких-либо проблем.
«Человек-паук» должен работать на Steam Deck с оптимальными настройками графики, поддерживать управление и разрешение портативного ПК.
«Человек-паук» изначально вышел в 2018 году только на PS4. Затем вышла обновлённая версия игры на PS5, а уже 12 августа тайтл доберётся и до ПК со всеми дополнениями с Чёрной кошкой и Кувалдой. Предварительные заказы можно сделать через Steam и Epic Games Store, но для россиян они закрыты, так что придётся использовать обходные пути.
В данный момент Insomniac Games трудится над сиквелом экшена, который выйдет в 2023 году.
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