Геймер прошёл Halo 2 на особой сложности без смертей — он должен получить 1,2 млн рублей

В конце июля стример и блогер под никами penguinz0 и Moistcr1tikal объявил, что готов заплатить $ 20 тыс. (примерно 1,2 млн рублей) тому, кто пройдёт Halo 2 без смертей на легендарном уровне сложности.
Примечательно, что за 18 лет существования игры никому не удалось это сделать, однако недавно всё изменилось. Геймер под ником Jervalin смог пройти шутер и ни разу не умереть, однако ему пришлось воспользоваться багом и пропустить один сложный момент. Полную запись прохождения можно посмотреть на Twitch игрока.
На прохождение уже отреагировал и сам Moistcr1tikal. Он обрадовался за Jervalin и отметил, что будет счастлив таким образом расстаться с $ 20 тыс. Получил ли геймер деньги, пока неизвестно.
Интересно, найдётся ли кто-то ещё, кто сможет с такими условиями пройти Halo 2 быстрее, чем Jervalin, а может, и без применения бага.
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