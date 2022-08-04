Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Джона Уика» хотел снять нового «Блэйда» для Marvel

Режиссёр «Джона Уика» хотел снять нового «Блэйда» для Marvel
Комментарии

Режиссёр франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски в недавней беседе с изданием ComicBook рассказал, что ещё до выбора постановщика перезапуска «Блэйда» говорил с главой Marvel Studios Кевином Файги.

Он общался с Файги насчёт совместной работы. Среди всех разрабатываемых проектов Marvel Стахелски был заинтересован только в новом «Блэйде», однако в итоге Marvel выбрала другого режиссёра, Бассама Тарика.

Marvel оказал большое влияние на мою карьеру. Я многим им обязан. Кевин Файги — потрясающий человек. Я разговаривал с ним всего несколько раз, но он оказал большое влияние не моё мышление. И я думал, что вряд ли подошёл бы под стандарты Marvel, но единственным интересным фильмом был «Блэйд».

Главную роль Блэйда исполнит актёр Махершала Али. Премьера ленты назначена на 2023 год.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022