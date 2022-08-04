Режиссёр «Джона Уика» хотел снять нового «Блэйда» для Marvel
Поделиться
Режиссёр франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски в недавней беседе с изданием ComicBook рассказал, что ещё до выбора постановщика перезапуска «Блэйда» говорил с главой Marvel Studios Кевином Файги.
Он общался с Файги насчёт совместной работы. Среди всех разрабатываемых проектов Marvel Стахелски был заинтересован только в новом «Блэйде», однако в итоге Marvel выбрала другого режиссёра, Бассама Тарика.
Marvel оказал большое влияние на мою карьеру. Я многим им обязан. Кевин Файги — потрясающий человек. Я разговаривал с ним всего несколько раз, но он оказал большое влияние не моё мышление. И я думал, что вряд ли подошёл бы под стандарты Marvel, но единственным интересным фильмом был «Блэйд».
Главную роль Блэйда исполнит актёр Махершала Али. Премьера ленты назначена на 2023 год.
Комментарии
- 4 августа 2022
-
13:48
-
13:30
-
13:17
-
12:54
-
12:28
-
11:45
-
11:05
-
10:40
-
09:59
-
09:37
-
03:14
-
02:54
- 3 августа 2022
-
23:07
-
21:04
-
20:45
-
20:15
-
19:34
-
19:02
-
18:54
-
18:15
-
18:02
-
17:24
-
16:57
-
16:25
-
16:03
-
15:45
-
15:39
-
15:25
-
15:17
-
14:55
-
14:35
-
14:21
-
14:15
-
14:07
-
13:50
Партнерский контент