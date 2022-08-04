Мультфильм «Гарфилд» с Крисом Праттом выйдет в начале 2024 года

Издание Deadline сообщило дату выхода нового мультфильма про кота Гарфилда. Лента выйдет 16 февраля 2024 года. Картиной занимаются Sony Pictures совместно с компанией Alcon Entertainment.

Голосом кота станет звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт. Также в картине сыграет и Сэмюэл Л. Джексон. Ему досталась роль нового персонажа по кличке Вик, который будет отцом Гарфилда.

Alcon Entertainment приобрела права у Джима Дэвиса, создателя серии комиксов о Гарфилде. Сам Дэвис выступит исполнительным продюсером. Марк Диндал мультфильм снимет, а сценарий напишет номинант премии «Оскар» Дэвид Рейнольдс.

Сюжетных деталей ленты нет, но нас наверняка ждёт новая история, которая никак не будет связана с предыдущими проектами про рыжего кота.