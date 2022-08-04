Нейросеть нарисовала популярных рэперов в стиле эпохи Возрождения
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Пользователи продолжают экспериментировать с нейросетью DALL-E 2 и давать ей самые разнообразные задачки. На днях пользователь под ником Dalle2Pictures попросил ИИ нарисовать известных американских рэперов в стиле художников эпохи Возрождения.
Как и прошлые разы, у нейросети получились на удивление точные портреты популярных личностей.
Портрет Дрейка в стиле Рембрандта Харменса ван Рейна
Портрет Post Malone в стиле Яна Вермеера
Венецианский портрет Трэвиса Скотта в стиле Тициана Вечеллио
Портрет философа Tyler, the Creator в 1900-е годы в стиле Рембрандта Харменса ван Рейна
Ренессансный портрет A$AP Rocky в стиле Джованни Беллини
Портрет вампира Playboi Carti в 1900-е годы в стиле Яна Стена
Ренессансный портрет Канье Уэста в стиле Рафаэля Санти
Портрет Snoop Dogg как Шекспира в стиле Рембрандта Харменса ван Рейна
Ренессансный портрет Jay-Z в стиле Леонардо да Винчи
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