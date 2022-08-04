Оскар Айзек намекнул на продолжение «Лунного рыцаря»

Недавно в TikTok появился ролик, который записала дочь режиссёра «Лунного рыцаря» Мохамеда Диаба. Она спросила у отца и Оскара Айзека, исполнителя главной роли, будет ли второй сезон шоу.

В ответ на это Айзек ответил: «А для чего мы ещё в Каире?» Примечательно, что Каир — столица Египта, в которой проходила часть съёмочного процесса сериала. Официально шоу пока не продлили на второй сезон, но Айзек своим комментарием дал фанатам понять, что работа над продолжением уже идёт.

Первый сезон вышел в мае и собрал неплохие отзывы как от зрителей, так и от критиков. Посмотреть шесть эпизодов сериала можно на сервисе Disney+, который в России, к сожалению, не работает.

Вполне возможно, что второй сезон шоу анонсируют на выставке D23 Expo во время панели Marvel Studios. Она пройдёт в сентябре.