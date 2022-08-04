VPN-сервисы хотят отнести к программам «18+»

В России продолжают рассказывать о потенциальных угрозах со стороны VPN-сервисов. На днях ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил Минцифры маркировать подобные программы «18+», а также указывать данные о потенциальной угрозе передачи данных пользователей третьей стороне. То есть маркировать пометкой: «Содержит угрозы информационной безопасности». В своей речи он упомянул, что детей и подростков необходимо защищать от потенциально деструктивного контента.
Несмотря на то что Роскомнадзор проводит планомерную работу по блокировке VPN-сервисов на протяжении уже нескольких лет, сама технология, лежащая в основе таких программ, не позволяет установить полноценный контроль за их распространением. Помимо доступа к заблокированным соцсетям, такие приложения также позволяют посещать сайты, содержащие деструктивный контент, особенно опасный для детей и подростков.
Эксперты отмечают, что внедрение возрастного рейтинга «18+» не ограничит доступ пользователей к информации, однако поможет им быть более осмотрительными в Сети.
Тем временем в марте-июле Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов, уступив лишь Индии. Подобные программы используют для обхода блокировок популярных приложений и сайтов.
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