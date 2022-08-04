Создатель Dark Souls и Elden Ring получит престижную награду за вклад в игровую индустрию

С 23 по 25 августа пройдёт конференция CEDEC 2022, посвящённая японской игровой индустрии. В этом году она примечательна тем, что её создатели вручат автору Dark Souls и Elden Ring Хидетаке Миядзаки специальную награду за невероятные достижения в игровой индустрии.

Оценённые множеством наград игры Хидетаки Миядзаки привлекли внимание как поклонников игр, так и разработчиков по всему миру. А его методы и навыки по созданию видеоигр продолжают вдохновлять всю игровую индустрию.

С авторами CEDEC 2022 сложно не согласиться: игры Миядзаки действительно продолжают оказывать влияние на разработчиков, а недавнюю Elden Ring многие заочно называют лучшей игрой года. Недаром за первые два месяца ролики по хардкорному экшену FromSoftware только на YouTube набрали 3,4 млрд просмотров.