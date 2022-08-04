Во «Мстителях: Финал» могли умереть все персонажи из оригинальной команды супергероев
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Постановщики «Войны бесконечности» и «Финала» Энтони и Джо Руссо рассказали о первоначальной задумке главы Marvel Studios Кевина Файги. Он предлагал режиссёрам убить всю оригинальную команду Мстителей: Железного человека, Капитана Америку, Тора, Халка, Соколиного глаза и Чёрную вдову.
Кевин действительно предлагал убрать с нашей доски всех оригинальных героев. Мы думали, что это слишком агрессивный ход, который зрители попросту не смогут переварить.
Нам казалось, что лучше выбрать одного или двух персонажей, которые бы чем-то жертвовали по сюжету фильма. Это позволило бы нам время от времени останавливать экшен и подводить зрителя к эмоциональному катарсису, а затем добавлять ещё больше эмоций.
Постановщики сравнили первоначальный вариант Файги с «Историей игрушек 3» и заявили, что частично использовали его задумку. Таким образом зрители действительно смогли поверить в то, что умереть в «Финале» может абсолютно каждый супергерой.
Идея Кевина напоминала финал «Истории игрушек 3». Он хотел, чтобы герои дружно прыгнули в огонь ради спасения вселенной.
Но мы считали, что в истории таких масштабов нужно как следует продумывать каждый шаг — и так и не придумали, как можно подвести сюжет к чему-то подобному.
В конечном итоге в «Финале» выжили практически все оригинальные персонажи из первых фаз киновселенной Marvel. Однако и этот вариант изначально не устроил режиссёра «Железного человека».
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