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Китайская компания Tencent хочет стать крупнейшим акционером Ubisoft

Китайская компания Tencent хочет стать крупнейшим акционером Ubisoft
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Как сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники, китайский гигант Tencent планирует расширяться на мировом рынке игровой индустрии и в скором времени купит определённый процент акций Ubisoft.

В 2018 году компания уже приобрела 5% акций французской компании, а дополнительные 15% корпорация выкупит у семьи главы Ubisoft Ива Гиймо. В конечном итоге Tencent планирует стать крупнейшим акционером компании.

Прямо сейчас Ubisoft оценивается приблизительно в $ 5,3 млрд. При этом китайская корпорация готова отдать по € 100 за акцию, тогда как в 2018 году она заплатила почти в два раза меньше — € 66 за акцию. Если источники Reuters точны, то Tencent сможет ещё сильнее влиять на принимаемые внутри Ubisoft решения.

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