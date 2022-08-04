Первый трейлер «Банши Инишира» — нового фильма от режиссёра «Залечь на дно в Брюгге»

Searchlight Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Банши Инишира» — первой за 5 лет картины от Мартина МакДоны («Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Фильм расскажет о двух ирландцах: Порике (Колин Фаррелл) и Колме (Брендан Глисон). Ещё вчера они были лучшими друзьями, как вдруг Колм заявил, что ему больше не нравится Порик, и потребовал оставить себя в покое. Конечно же тот не слушает уже бывшего друга и пытается всеми силами вернуть его расположение любыми методами.

Помимо Колина Фаррелла и Брендана Глисона в картине снялись Барри Кеоган («Дюнкерк»), Керри Кондон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Пэт Шорт («…А в душе я танцую»).

Премьера «Банши Инишира» запланирована на октябрь 2022 года. Пока неясно, выйдет ли лента в России.

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