Первый трейлер «Банши Инишира» — нового фильма от режиссёра «Залечь на дно в Брюгге»

Searchlight Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Банши Инишира» — первой за 5 лет картины от Мартина МакДоны («Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).
Фильм расскажет о двух ирландцах: Порике (Колин Фаррелл) и Колме (Брендан Глисон). Ещё вчера они были лучшими друзьями, как вдруг Колм заявил, что ему больше не нравится Порик, и потребовал оставить себя в покое. Конечно же тот не слушает уже бывшего друга и пытается всеми силами вернуть его расположение любыми методами.
Помимо Колина Фаррелла и Брендана Глисона в картине снялись Барри Кеоган («Дюнкерк»), Керри Кондон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Пэт Шорт («…А в душе я танцую»).
Премьера «Банши Инишира» запланирована на октябрь 2022 года. Пока неясно, выйдет ли лента в России.
Постер
- 4 августа 2022
-
18:30
-
18:03
-
17:50
-
17:30
-
16:58
-
16:35
-
16:01
-
15:52
-
15:18
-
14:55
-
14:41
-
14:15
-
13:48
-
13:30
-
13:17
-
12:54
-
12:28
-
11:45
-
11:05
-
10:40
-
09:59
-
09:37
-
03:14
-
02:54
- 3 августа 2022
-
23:07
-
21:04
-
20:45
-
20:15
-
19:34
-
19:02
-
18:54
-
18:15
-
18:02
-
17:24
-
16:57