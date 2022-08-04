Первый тизер Sherlock Holmes: The Awakened — ремейка одной из лучших игр о Шерлоке Холмсе

Украинская студия Frogwares выпустила дебютный трейлер Sherlock Holmes: The Awakened (в России известна под названием «Шерлок Холмс и секрет Ктулху») — ремейка одной из лучших игр про Шерлока Холмса. Вместе с этим авторы запустили краудфандинговую кампанию на Kickstarter. Ближайшая цель разработчиков — собрать $ 70 тыс.
По сюжету ещё неопытные Шерлок Холмс и доктор Ватсон берутся за новое дело, которое как-то связано с таинственным культом, поклоняющемуся древнему морскому демону. В конечном итоге оба персонажа столкнутся с настоящим безумием в стиле произведений Говарда Лавкрафта, в котором они должны найти ключ к разгадке исчезновения множества людей.
Ремейк The Awakened создают на Unreal Engine 4. Авторы обещают полностью переработать графику. анимации, интерфейс, переозвучить главных героев и доработать оригинальный сюжет. Ремейк Sherlock Holmes: The Awakened выйдет в 2023 году на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
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