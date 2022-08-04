После отмены «Бэтгёрл» Warner Bros. откажется и от «Супергёрл»

После совершенно неожиданной отмены уже готовой «Бэтгёрл» Warner Bros. может взяться и за другие свои фильмы. По данным издания Rolling Stone, под угрозой отмены находится «Супергёрл» — сольный фильм о кузине Супермена.

Проект анонсировали в уже далёком 2018 году, главную роль должна была исполнить малоизвестная актриса Саша Калле. С тех пор студия успела закончить одноимённый сериал с Мелиссой Бенойст и продолжает молчать о начале производства картины. Источники Rolling Stone сообщают, что проект вряд ли сдвинется с мёртвой точки.

Вполне возможно, фильм полностью отменили — наверняка он также не входит в новую стратегию по выпуску кинотеатральных блокбастеров. Интересно, что девушка должна была появиться в сольном фильме о «Флэше» с Эзрой Миллером, однако теперь неясно, случится это или нет.