Официально: в «Джокере 2» сыграет Леди Гага, фильм действительно будет мюзиклом
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Леди Гага в своём «Твиттере» подтвердила слухи о том, что она снимется в продолжении «Джокера» с Хоакином Фениксом. Она опубликовала небольшой ролик в стиле музыкального номера с ранее подтверждённой датой релиза: 4 октября 2024 года.
При этом всё ещё неясно, кого она сыграет: западные СМИ предполагают, что её персонажем станет Харли Квинн — возлюбленная Джокера и бывшая медсестра лечебницы Аркхем. Подтвердился и жанр фильма: картина действительно станет мюзиклом, на что в том числе намекает и первый тизер.
По данным источников World of Reel, сиквел не откажется от жестокости оригинального фильма, а отношения между Джокером и персонажем Леди Гагой сравнивают со взаимоотношениями Тома и Джерри.
Новость по темеСлух: подробности «Джокера 2» с Хоакином Фениксом
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