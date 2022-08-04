Официально: в «Джокере 2» сыграет Леди Гага, фильм действительно будет мюзиклом

Леди Гага в своём «Твиттере» подтвердила слухи о том, что она снимется в продолжении «Джокера» с Хоакином Фениксом. Она опубликовала небольшой ролик в стиле музыкального номера с ранее подтверждённой датой релиза: 4 октября 2024 года.

При этом всё ещё неясно, кого она сыграет: западные СМИ предполагают, что её персонажем станет Харли Квинн — возлюбленная Джокера и бывшая медсестра лечебницы Аркхем. Подтвердился и жанр фильма: картина действительно станет мюзиклом, на что в том числе намекает и первый тизер.

По данным источников World of Reel, сиквел не откажется от жестокости оригинального фильма, а отношения между Джокером и персонажем Леди Гагой сравнивают со взаимоотношениями Тома и Джерри.