Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова

YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Комментарии

Вечером 4 августа пользователи Сети обнаружили пропажу канала Дмитрия Пучкова, также известного как «Гоблин», на YouTube. При попытке зайти по ссылке появляется сообщение о том, что пользователь нарушил правила сообщества, в связи с чем его канал и был удалён.

За что именно удалили канал одного из самых популярных российских блогеров — неизвестно. Пучкова смотрели десятки миллионов людей: в последнее время «Гоблин» звал гостей, которые обсуждали различные темы. На момент удаления на блогера было подписано около 3 миллионов подписчиков.

Пучков пока не комментировал блокировку на YouTube. Вместо этого он опубликовал скриншот с информацией об удалении своего канала, который он вёл на протяжении последних 15 лет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022