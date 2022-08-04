YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Вечером 4 августа пользователи Сети обнаружили пропажу канала Дмитрия Пучкова, также известного как «Гоблин», на YouTube. При попытке зайти по ссылке появляется сообщение о том, что пользователь нарушил правила сообщества, в связи с чем его канал и был удалён.

За что именно удалили канал одного из самых популярных российских блогеров — неизвестно. Пучкова смотрели десятки миллионов людей: в последнее время «Гоблин» звал гостей, которые обсуждали различные темы. На момент удаления на блогера было подписано около 3 миллионов подписчиков.

Пучков пока не комментировал блокировку на YouTube. Вместо этого он опубликовал скриншот с информацией об удалении своего канала, который он вёл на протяжении последних 15 лет.