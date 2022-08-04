Киану Ривз сыграет главную роль в сериале «Дьявол в Белом городе» от Леонардо Ди Каприо

Как сообщает Hollywood Reporter, Киану Ривз получил главную роль в сериале «Дьявол в Белом городе». Он сыграет Дэниэла Бёрнема — архитектора, который возглавляет Всемирную выставку 1893 года. В этот момент на территории возводит отель серийный убийца Генри Холмс, который использует здание для того, чтобы расправляться в нём со своими жертвами.

Права на адаптацию одноимённой книги ещё в 2010 году купил Леонардо Ди Каприо. Изначально планировалось снять по ней фильм — актёр сыграл бы в нём главную роль, а Мартин Скорсезе поставил бы картину. Однако проект откладывался на неопределённый срок, пока стриминговый сервис Hulu не приобрёл права на экранизацию. Онлайн-кинотеатр предложил снять сериал, а Ди Каприо и Скорсезе остались в роли продюсеров.

Шоураннером выступит Сэм Шоу, известный по работе над «Касл-Роком» У «Дьявола в Белом городе» пока нет даже приблизительной даты выхода.