Вилат заявил, что перестанет комментировать киберспорт на русском языке

Известный киберспортивный комментатор Виталий v1lat Волочай сообщил, что больше не будет освещать киберспортивные турниры на русском. Глава студии Maincast считает, что он должен делать контент исключительно для украиноязычного сообщества.

Я сообщил Valve, что больше не буду комментировать Доту и вообще что-либо на русском языке. С января этого не делал и не собираюсь возвращаться, мне это не нужно. Наше комьюнити стоит того, чтобы работать для него и исключительно до него.

Вилат так же рассказал, что не будет комментировать PGL Arlington Major 2022 даже на украинском. Вместо этого он планирует работать на Чемпионате Европы по летним видам спорта для национального телевидения.

29 июля стало известно, что студия Вилата Maincast не будет освещать мэйджор на русском — на тендере украинская компания проиграла новой организации FISSURE.