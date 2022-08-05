Team Spirit по Dota 2 выиграла два матча подряд на мэйджоре в США
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Команда Team Spirit победила во второй серии на старте турнира PGL Arlington Major 2022. В рамках группы B мэйджора по Dota 2 российский клуб одержал победу над Tundra Esports из Европы — матч завершился со счётом 2:0.
Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Группа B. 1-й тур
05 августа 2022, пятница. 00:45 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Tundra Esports
Этот результат позволил «драконам» занять промежуточное первое место в группе по итогам игрового дня. Догнать Team Spirit может только китайская Aster, если выиграет вторую карту против Entity Gaming.
Остальные матчи группы B, в том числе серия с участием Natus Vincere и перуанской beastcoast, продолжаются в эти минуты.
PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и путёвки на The International 11.
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