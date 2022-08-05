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Второй день PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Расписание и где смотреть турнир

PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 продолжается: расписание второго дня и трансляции
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С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

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Во второй день группового этапа большинство команд проведёт по два матча в формате best-of-2 (две игры). Все встречи на русском языке покажет студия FISSURE, отдельные серии также можно будет увидеть на каналах независимых стримеров.

Расписание группы А PGL Arlington Major на 5 августа:

  • 18:00, первый канал. PSG.LGD (Китай) — OG (Европа);
  • 18:00, второй канал. Fnatic (Азия) — RNG (Китай);
  • 18:00, третий канал. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Talon Esports (Азия);
  • 20:00, четвёртый канал. Thunder Awaken (Перу) — Soniqs / Quincy Crew (США);
  • 22:00, первый канал. Soniqs (США)— Talon Esports (Азия);
  • 22:00. второй канал. Team Liquid (Швеция) — Virtus.pro (Россия);
  • 22:00, третий канал. Fnatic (Азия) — PSG.LGD (Китай);
  • 22:00, четвёртый канал. Thunder Awaken (Перу) — RNG (Китай).

Расписание группы B PGL Arlington Major на 5 августа:

  • 18:00, четвёртый канал. Natus Vincere (Украина) — Team Aster (Китай);
  • 20:00, первый канал. Evil Geniuses (США) — Team Spirit (Россия);
  • 20:00, второй канал. Tundra Esports (Европа) — Entity Gaming (Европа);
  • 20:00, третий канал. BOOM (Филиппины) — beastcoast (Перу);
  • 0:00, первый канал. Natus Vincere (Украина) — Tundra Esports (Европа);
  • 0:00, второй канал. Evil Geniuses (США) — beastcoast (Перу);
  • 0:00, третий канал. BOOM (Филиппины) — Entity Gaming (Европа);
  • 0:00, четвёртый канал. Team Aster (Китай) — Team Spirit (Россия).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямые эфиры

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.

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