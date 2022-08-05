PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 продолжается: расписание второго дня и трансляции

С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

Во второй день группового этапа большинство команд проведёт по два матча в формате best-of-2 (две игры). Все встречи на русском языке покажет студия FISSURE, отдельные серии также можно будет увидеть на каналах независимых стримеров.

Расписание группы А PGL Arlington Major на 5 августа:

18:00, первый канал. PSG.LGD (Китай) — OG (Европа);

18:00, второй канал. Fnatic (Азия) — RNG (Китай);

18:00, третий канал. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Talon Esports (Азия);

— Talon Esports (Азия); 20:00, четвёртый канал. Thunder Awaken (Перу) — Soniqs / Quincy Crew (США);

22:00, первый канал. Soniqs (США)— Talon Esports (Азия);

22:00. второй канал. Team Liquid (Швеция) — Virtus.pro (Россия) ;

; 22:00, третий канал. Fnatic (Азия) — PSG.LGD (Китай);

22:00, четвёртый канал. Thunder Awaken (Перу) — RNG (Китай).

Расписание группы B PGL Arlington Major на 5 августа:

18:00, четвёртый канал. Natus Vincere (Украина) — Team Aster (Китай);

— Team Aster (Китай); 20:00, первый канал. Evil Geniuses (США) — Team Spirit (Россия) ;

; 20:00, второй канал. Tundra Esports (Европа) — Entity Gaming (Европа);

20:00, третий канал. BOOM (Филиппины) — beastcoast (Перу);

0:00, первый канал. Natus Vincere (Украина) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 0:00, второй канал. Evil Geniuses (США) — beastcoast (Перу);

0:00, третий канал. BOOM (Филиппины) — Entity Gaming (Европа);

0:00, четвёртый канал. Team Aster (Китай) — Team Spirit (Россия).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямые эфиры

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.