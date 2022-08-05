Spirit в лидерах, VP и NAVI — немногим хуже. Итоги первого дня PGL Arlington Major 2022

В США завершились все матчи первого игрового дня глобального турнира PGL Arlington Major по Dota 2. В результате все три русскоязычные команды продолжают борьбу за выход в верхнюю сетку плей-офф.

В группе А Virtus.pro (выступает под тэгом Outsiders из-за санкций организаторов) дважды сыграла вничью и сейчас делит 3–6 место. Лидируют европейская Team Liquid (3-1) и PSG.LGD из Китая (2-0).

Team Spirit в параллельной подгруппе выиграла обе встречи и занимает промежуточное первое место наряду с китайской Aster. NAVI начала турнир с поражения от Entity, зато потом переиграла перуанскую beastcoast.

По итогам первого этапа PGL Arlington Major 2022 первые четыре команды каждой подгруппы отправятся в верхнюю сетку плей-офф, ещё по две — в нижнюю, остальные покинут турнир.