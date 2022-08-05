Warner Bros. намерена сделать киновселенную DC в духе Marvel

Пару дней назад интернет взбудоражила новость о том, что Warner Bros. отменила почти готовый фильм про Бэтгёрл за $ 90 млн. Уже названы несколько причин и даже есть вероятность того, что кинокомпания сдвинет будущие ленты.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал, что уже собирает команду, которая сможет разработать план на 10 лет вперёд по поддержке киновселенной DC. В этом плане Заслав хочет опираться на Marvel Studios.

Существуют Бэтмен, Супермен, Чуда-женщина, Аквамен — это бренды, которые известны всему миру. И возможность рассказывать отличные истории о каждом из этих персонажей — это великолепная возможность для нас.



Мы перезапустили свой бизнес. Мы реструктурировали его. И мы создадим команду с 10-летним планом, которая сосредоточится на DC.

Заслав добавил, что его модель управления DC в будущем вдохновлена тем, как бывший генеральный директор Disney Боб Айгер и бывший креативный директор Disney Алан Хорн уполномочили президента Marvel Studios Кевина Файги создать киновселенную Marvel. И тем, как Файги с этим справился.