Съёмки нового сериала про Сорвиголову начнутся в мае 2023 года
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Издание Production Weekly отметило, что съёмочный процесс нового сериала про Сорвиголову с подзаголовком «Рождённый заново» стартует в мае 2023 года. Сколько он будут длиться, неизвестно.
Шоу анонсировали во время панели Marvel Studios на Comic-Con. Деталей о сюжете нет, но, вероятно, сериал будет мягким перезапуском истории Мэтта Мёрдока, притом забывать про события шоу Netflix не будут. К роли Мёрдока вернётся Чарли Кокс, а Винсент Д’Онофрио сыграет Кингпина.
Официальный логотип сериала
Сорвиголову в обновлённом виде можно будет увидеть в сериале «Женщина-Халк», который стартует 18 августа.
«Сорвиголова: Рождённый заново» будет выходить на сервисе Disney+ весной 2024 года. Площадка до сих пор недоступна в России, но может к тому времени что-то изменится.
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