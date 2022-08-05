Съёмки нового сериала про Сорвиголову начнутся в мае 2023 года

Издание Production Weekly отметило, что съёмочный процесс нового сериала про Сорвиголову с подзаголовком «Рождённый заново» стартует в мае 2023 года. Сколько он будут длиться, неизвестно.

Шоу анонсировали во время панели Marvel Studios на Comic-Con. Деталей о сюжете нет, но, вероятно, сериал будет мягким перезапуском истории Мэтта Мёрдока, притом забывать про события шоу Netflix не будут. К роли Мёрдока вернётся Чарли Кокс, а Винсент Д’Онофрио сыграет Кингпина.

Официальный логотип сериала

Сорвиголову в обновлённом виде можно будет увидеть в сериале «Женщина-Халк», который стартует 18 августа.

«Сорвиголова: Рождённый заново» будет выходить на сервисе Disney+ весной 2024 года. Площадка до сих пор недоступна в России, но может к тому времени что-то изменится.