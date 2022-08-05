Многострадальная, но амбициозная Beyond Good and Evil 2 подаёт признаки жизни
Поделиться
Ubisoft ещё в 2017 году анонсировала Beyond Good and Evil 2, однако с тех пор в разработке игры начался производственный ад. Уже середина 2022-го, а о проекте неизвестно почти ничего.
Несмотря на это, игра подаёт признаки жизни. СМИ обратили внимание, что в социальных сетях Сары Ареллано появилась приписка о том, что она стала ведущим сценаристом Beyond Good and Evil 2. Ранее девушка работала над World of Warcraft, перезапуском Saints Row и другими играми.
Сама Ubisoft отметила, что команда выполнит обещание, данное сообществу. Видимо, речь о выходе игры и её амбициях.
Мы очень рады приветствовать Сару, которая недавно стала работать над Beyond Good and Evil 2. Команда разработчиков усердно работает над выполнением обещаний, данных своему сообществу.
Пока что у Beyond Good and Evil 2 нет ни даты выхода, ни платформ. Ранее инсайдер Том Хендерсон отмечал, что тестирование игры уже стартовало.
Комментарии
- 5 августа 2022
-
11:14
-
10:40
-
10:09
-
09:59
-
09:33
-
03:52
-
03:19
-
01:08
-
01:03
- 4 августа 2022
-
22:38
-
22:28
-
21:16
-
21:12
-
20:50
-
20:10
-
19:43
-
19:10
-
18:30
-
18:03
-
17:50
-
17:30
-
16:58
-
16:35
-
16:01
-
15:52
-
15:18
-
14:55
-
14:41
-
14:15
-
13:48
-
13:30
-
13:17
-
12:54
-
12:28
-
11:45
Партнерский контент