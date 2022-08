Многострадальная, но амбициозная Beyond Good and Evil 2 подаёт признаки жизни

Ubisoft ещё в 2017 году анонсировала Beyond Good and Evil 2, однако с тех пор в разработке игры начался производственный ад. Уже середина 2022-го, а о проекте неизвестно почти ничего.

Несмотря на это, игра подаёт признаки жизни. СМИ обратили внимание, что в социальных сетях Сары Ареллано появилась приписка о том, что она стала ведущим сценаристом Beyond Good and Evil 2. Ранее девушка работала над World of Warcraft, перезапуском Saints Row и другими играми.

Сама Ubisoft отметила, что команда выполнит обещание, данное сообществу. Видимо, речь о выходе игры и её амбициях.

Мы очень рады приветствовать Сару, которая недавно стала работать над Beyond Good and Evil 2. Команда разработчиков усердно работает над выполнением обещаний, данных своему сообществу.

Пока что у Beyond Good and Evil 2 нет ни даты выхода, ни платформ. Ранее инсайдер Том Хендерсон отмечал, что тестирование игры уже стартовало.