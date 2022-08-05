Google назвала причину удаления канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова

YouTube-канал известного блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова был вчера удалён. В качестве причины было указано, что канал нарушил правила сообщества, и было не совсем понятно, о чём конкретно идёт речь.

Google пояснила РБК, что причина удаления канала в нарушении политики в отношении разжигания ненависти. Это связано с напряжённой ситуацией на Украине.

Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти.

В Google также отметили, что политика компании запрещает контент, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия».

Сам Пучков пока не отреагировал на озвученную причину.