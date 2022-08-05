Звезда сериала «Воин» Эндрю Кодзи хочет сыграть главную роль в фильме по Ghost of Tsushima
Поделиться
Звезда свежего фильма «Быстрее пули» и сериала «Воин» Эндрю Кодзи пообщался с журналистом издания Entertainment Weekly по поводу экранизации игры Ghost of Tsushima.
Актёр серьёзно настроен получить главную роль в этом фильме, да и к тому же сам проект пройден Кодзи уже два раза — он фанат тайтла Sucker Punch.
Я собираюсь сняться в «Призраке Цусимы». Думаю, я могу хорошо сыграть Дзина Сакая и внести в персонажа собственный вклад.
Эндрю Кодзи
Фото: Christopher Jue/Getty Images
Также Кодзи отметил, что игра должна существовать сама по себе, а фильму следует быть немного другим.
Я уже дважды прошёл игру. Игра слишком хороша, она должна существовать сама по себе. Фильм должен быть немного другим. В этом и проблема с этими фильмами по играм.
Режиссёром экранизации экшена выступил Чад Стахелски, постановщик франшизы «Джон Уик». Дата выхода и актёрский состав неизвестны.
Комментарии
- 5 августа 2022
-
12:41
-
12:28
-
11:49
-
11:14
-
10:40
-
10:09
-
09:59
-
09:33
-
03:52
-
03:19
-
01:08
-
01:03
- 4 августа 2022
-
22:38
-
22:28
-
21:16
-
21:12
-
20:50
-
20:10
-
19:43
-
19:10
-
18:30
-
18:03
-
17:50
-
17:30
-
16:58
-
16:35
-
16:01
-
15:52
-
15:18
-
14:55
-
14:41
-
14:15
-
13:48
-
13:30
-
13:17
Партнерский контент