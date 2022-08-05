Звезда сериала «Воин» Эндрю Кодзи хочет сыграть главную роль в фильме по Ghost of Tsushima

Звезда свежего фильма «Быстрее пули» и сериала «Воин» Эндрю Кодзи пообщался с журналистом издания Entertainment Weekly по поводу экранизации игры Ghost of Tsushima.

Актёр серьёзно настроен получить главную роль в этом фильме, да и к тому же сам проект пройден Кодзи уже два раза — он фанат тайтла Sucker Punch.

Я собираюсь сняться в «Призраке Цусимы». Думаю, я могу хорошо сыграть Дзина Сакая и внести в персонажа собственный вклад.

Эндрю Кодзи

Фото: Christopher Jue/Getty Images

Также Кодзи отметил, что игра должна существовать сама по себе, а фильму следует быть немного другим.

Я уже дважды прошёл игру. Игра слишком хороша, она должна существовать сама по себе. Фильм должен быть немного другим. В этом и проблема с этими фильмами по играм.

Режиссёром экранизации экшена выступил Чад Стахелски, постановщик франшизы «Джон Уик». Дата выхода и актёрский состав неизвестны.