Кевин Спейси выплатит авторам «Карточного домика» $ 31 млн из-за домогательств

Как сообщает Variety, Верховный суд Лос-Анджелеса подтвердил решение арбитражного суда от октября 2020 года по отношению к Кевину Спейси. Актёра обязали выплатить $ 29,5 млн киностудии MRC в качестве компенсации ущерба и ещё $ 1,5 млн для покрытия судебных расходов.
Подобные издержки Спейси должен будет выплатить компании, которая отвечала за производство сериала «Карточный домик». Из-за скандала о домогательствах она была вынуждена сократить роль актёра, уменьшить количество серий с 13 до 8 и изменить сценарий. MRC заявила, что неподобающее поведение Спейси привело к нарушению контракта, из-за чего он и должен выплатить $ 31 млн компенсации.
Тем временем культовый актёр не снимается в фильмах уже пять лет. Последняя крупная роль Спейси на данный момент — «Малыш на драйве», в котором он исполнил роль Дока.
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