Новый мультфильм про Черепашек-ниндзя выйдет в 2023 году

У нового мультфильма про Черепашек-ниндзя, продюсером которого числится актёр Сет Роген, появилось название, логотип и дата выхода.

Проект под названием Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem планируют выпустить 4 августа 2023 года — ровно через год. Логотип мультфильма напоминает стиль старых проектов про черепашек. Возможно, новая картина будет ими вдохновлена.

За создание мультфильма отвечает Джефф Роу по сценарию, который напишет Брендан О’Брайэн. Ранее Роген в интервью изданию Collider рассказывал, что хотел бы показать, как Черепашки преодолевают подростковый возраст и выходят во взрослую жизнь.

А сегодня на Netflix вышел мультфильм Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie, посвящённый Черепахам и другим персонажам.