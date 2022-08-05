Главная роль в ремейке боевика Джона Ву «Наёмный убийца» досталась звезде фильма «1+1»

Стал известен актёр, который исполнит главную роль в ремейке боевика Джона Ву «Наёмный убийца». Согласно Deadline, им стал Омар Си, известный по фильмам «Шоколад», «1+1» и сериалу «Люпен».

Ранее сообщалось, что главную роль исполнит не мужчина, а женщина. Ей должна была стать Лупита Нионго, известная по картине «Чёрная пантера». Ремейк, кстати, снимет сам Ву. Насколько будет расходиться сюжет, неизвестно.

Кадр из ленты

«Наёмный убийца» — драматический боевик, вышедший в 1989 году. Сюжет рассказывал о двух мужчинах, которые становятся друзьями после связывающих их обстоятельств. Один из них — киллер, второй является полицейским. Также важную роль в истории сыграла певица, которая пострадала от действий киллера.

Главную роль в картине сыграл Чоу Юньфат, а теперь его заменит Омар Си. Насчёт других актёров информации нет. Лента выйдет на сервисе Peacock.