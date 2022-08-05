В Минцифры отвергли слухи о замедлении мобильного интернета в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило, что не видит причин для снижения скорости мобильного интернета в России. Об этом представители ведомства сообщили в интервью «Известиям».

Сейчас нет предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России. Запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у операторов хватит ещё более чем на год.



Сейчас важно запустить производство собственного оборудования, Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надёжных партнёров для построения новых кооперационных производственных цепочек.

Поводом для прогнозов о снижении скорости мобильного интернета и качества сотовой связи стало прекращение поставок в РФ оборудования для сотовых сетей. Весной этого года его крупнейший мировой производитель Huawei прекратил заключать контракты на поставку такого оборудования в Россию, а Ericsson и Nokia закрыли бизнес в нашей стране.

Новость по теме Производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson ушёл из России

Эксперты в целом согласны со словами ведомства. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в перспективе мобильный трафик данных всё-таки будет расти, но, как правило, операторы строят сети примерно с 20-процентным запасом по ёмкости. То есть если даже ничего особо не делать с сетями в свете дефицита оборудования, задела для нормальной работы хватит как минимум на год.