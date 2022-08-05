Первый геймплей Zenless Zone Zero — экшена от создателей Genshin Impact

5 августа стартовало закрытое бета-тестирование Zenless Zone Zero — условно-бесплатного ролевого экшена от создателей Genshin Impact. В Сети уже начали появляться ролики, в которых можно оценить графику и боевую систему будущего проекта.
События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.
Главным героем выступит Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.
У Zenless Zone Zero пока нет даты релиза. Проект создаётся для ПК и мобильных платформ, а позже заглянет и на консоли. Судя по всему, выхода игры не стоит ждать в 2022 году.
- 5 августа 2022
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