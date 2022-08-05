Сборы в кинотеатрах России оказались рекордно низкими

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кинотеатральные сборы в июле 2022 года в России составили 1,067 млрд рублей — это на 52% меньше кассы июля прошлого года. Также сборы уменьшились относительно июня 2022-го на 15%. При пересчёте в валюту сборы июля составили $ 18,39 млн – это на 39% меньше результата июля 2021-го и на 11% ниже июня 2022-го.
Также упала и посещаемость: в июле кинотеатры продали 3,982 млн билетов — это на 56% меньше, чем в июле 2021-го, и на 25% хуже по сравнению с минувшим июнем. Словом, кинорынок РФ продолжает стремительно угасать.
Именно поэтому на днях глава глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков написал большое открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В своём обращении он попросил разработать и реализовать меры поддержки отрасли на фоне ухода западных компаний с рынка страны.
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