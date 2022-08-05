«Топ Ган: Мэверик» и «Доктор Стрэндж 2» стали самыми популярными фильмами у пиратов в июле
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Компания Group-IB по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2022 года.
Лидером месяца стал «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который вышел в цифре в конце июня. Вторую строчку совершенно неожиданно занял «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом — релиза ещё нет в Сети, поэтому пираты скачивали экранную версию, записанную в кинотеатре. Замкнул тройку «Человек из Торонто» с Вуди Харрельсоном.
В топ также вошли «Мир Юрского периода: Господство», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Серый человек» и российская картина «Своя война. Шторм в пустыне».
Самые популярные фильмы у пиратов в июле 2022 года
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
- «Топ Ган: Мэверик».
- «Человек из Торонто».
- «Закат».
- «Чёрный телефон».
- «Мир Юрского периода: Господство».
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».
- «Серый человек».
- «Своя война. Шторм в пустыне».
- «Варяг».
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