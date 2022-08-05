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«Топ Ган: Мэверик» и «Доктор Стрэндж 2» стали самыми популярными фильмами у пиратов из России в июле

«Топ Ган: Мэверик» и «Доктор Стрэндж 2» стали самыми популярными фильмами у пиратов в июле
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Компания Group-IB по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2022 года.

Лидером месяца стал «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который вышел в цифре в конце июня. Вторую строчку совершенно неожиданно занял «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом — релиза ещё нет в Сети, поэтому пираты скачивали экранную версию, записанную в кинотеатре. Замкнул тройку «Человек из Торонто» с Вуди Харрельсоном.

В топ также вошли «Мир Юрского периода: Господство», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Серый человек» и российская картина «Своя война. Шторм в пустыне».

Самые популярные фильмы у пиратов в июле 2022 года

  1. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
  2. «Топ Ган: Мэверик».
  3. «Человек из Торонто».
  4. «Закат».
  5. «Чёрный телефон».
  6. «Мир Юрского периода: Господство».
  7. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».
  8. «Серый человек».
  9. «Своя война. Шторм в пустыне».
  10. «Варяг».
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