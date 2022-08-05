«Топ Ган: Мэверик» и «Доктор Стрэндж 2» стали самыми популярными фильмами у пиратов в июле

Компания Group-IB по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список самых популярных фильмов у российских пиратов в июле 2022 года.

Лидером месяца стал «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который вышел в цифре в конце июня. Вторую строчку совершенно неожиданно занял «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом — релиза ещё нет в Сети, поэтому пираты скачивали экранную версию, записанную в кинотеатре. Замкнул тройку «Человек из Торонто» с Вуди Харрельсоном.

В топ также вошли «Мир Юрского периода: Господство», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Серый человек» и российская картина «Своя война. Шторм в пустыне».

Самые популярные фильмы у пиратов в июле 2022 года

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». «Топ Ган: Мэверик». «Человек из Торонто». «Закат». «Чёрный телефон». «Мир Юрского периода: Господство». «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». «Серый человек». «Своя война. Шторм в пустыне». «Варяг».