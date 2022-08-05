Исследование: сборы фильмов Marvel падают из-за усталости зрителей от супергероев

Последние годы кинорынок захватили супергеройские блокбастеры. Зрители с большой охотой идут на картины со своими любимыми персонажами, а «Мстители: Финал», кульминация киновселенной Marvel, стали вторым самым кассовым фильмом в истории с результатом в $ 2,79 млрд.
Однако, как показало недавнее исследование Morning Consult, зрители потихоньку устают от обилия кинокомиксов. В США фильмами о супергероях недовольна почти половина опрошенных — 41% взрослых зрителей. Это на 5% больше, чем было в ноябре 2021 года, и на 9% больше, чем в 2018-м. Результат ухудшился даже у фанатов Marvel — 18% недовольных, тогда как осенью 2021 года их было 13%.
При этом молодое поколение, родившееся с 1997 по 2012 год, готово и дальше смотреть супергеройские фильмы. Более того, доля довольных молодых зрителей увеличилась — с 47% до 53%. Таким образом, очевидно, что молодёжь всё ещё в восторге от кинокомиксов, а взрослые люди от них потихоньку устают и предпочитают сходить в кино на блокбастеры в духе «Топ Ган: Мэверик».
Как отмечают в Morning Consult, именно из-за общей усталости зрителей фильмы Marvel в последнее время показывают достаточно слабую выдержку и относительно низкие сборы.
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