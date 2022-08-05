Режиссёр отменённой «Бэтгёрл» показал кошмарный кадр со съёмок фильма

3 августа стало известно, что Warner Bros. отменила премьеру «Бэтгёрл» — уже готового кинокомикса, на который потратили $ 90 млн. Киностудия заявила, что всё дело в том, что она хочет выпускать кинотеатральные блокбастеры, а «Бэтгёрл» в эту категорию не попала. СМИ сообщили, что дело может быть и в списании налогов, чтобы свести затраты на ленту к минимуму.
Безусловно, эта новость застала врасплох и съёмочную команду, включая Адиля Эль Арби, одного из режиссёров «Бэтгёрл». В своих соцсетях он опубликовал снимок со съёмок фильма. На фото можно увидеть супергероиню, которую сыграла Лесли Грейс, самого постановщика и Бэтмена в исполнении Майкла Китона. Фанаты тут же раскритиковали кадр за странное выражение лица Тёмного рыцаря и нелепые костюмы.
Сам Эль Арби заявил, что вся съёмочная команда получила множество слов поддержки — в стороне не остался даже глава Marvel Studios Кевин Файги, вместе с которым режиссёр работал над сериалом «Мисс Марвел». Он заявил, что гордится им и с нетерпением ждёт его новых работ.
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