Team Spirit проиграла Evil Geniuses на PGL Arlington Major по Dota 2

Российская команда Team Spirit по Dota 2 потерпела первое поражение в рамках группового этапа PGL Arlington Major 2022. «Драконы» на двух картах уступили Evil Geniuses.

На первой карте игроки Spirit уверенно вели по графикам, но совершили глупую ошибку, погибнув вчетвером без возможности выкупать, и потеряли все строения. Судьбу второй игры решил рискованный пик Sniper для Ильи Yatoro Мулярчука, который неудачно провёл стадию лайнинга и не смог вернуть нужный темп по фарму.

После этой неудачи российская команда потеряла лидерство в подгруппе B, опустившись на второе место с промежуточным результатом 4-2.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе, США. Участники чемпионата разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и путёвки на The International 11.