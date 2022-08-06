В FIFA 23 добавят геймерское празднование гола Диогу Жоты

Создатели FIFA 23 представили ролик, в котором рассказали об особенностях футбольного симулятора. Среди них отметили новые празднования голов, включая геймерское от Диогу Жоты из «Ливерпуля».
В ноябре 2021 года Жота снялся с турнира в FIFA 22, чтобы успеть на настоящий матч против «Саутгемптона». В той игре португалец забил два гола, один из которых отметил, изображая игру на приставке. Именно это празднование попадёт в FIFA 23.
Кроме новых празднований, разработчики FIFA 23 показали женщин-судей, новые ролики во время матча, улучшенные повторы опасных моментов и голов. Благодаря этим и другим свежим деталям авторы хотят добиться неповторимости каждой игры.
FIFA 23 выйдет 30 сентября на ПК и консолях. Недавно один из блогеров, который специализируется на футсимах, назвал новую часть сломанной и рассказал об её проблемах.
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