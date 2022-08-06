Cлух: создатели Deus Ex хотят вернуться к серии и сделать то, что не смогла Cyberpunk 2077

Разработчики из Eidos Montreal хотят вернуться к Deus Ex и сделать то, что не получилось в Cyberpunk 2077 у студии CD Projekt. Об этом рассказал журналист Джефф Грабб, ссылаясь на слухи, которые он слышал.

Я слышал, что студия Eidos Montreal хочет немедленно вернуться к Deus Ex и сделать то, что не смогла Cyberpunk 2077. При нынешней Square Enix подобный разговор даже не мог начаться.

Square Enix продала Eidos Montreal и другие западные студии с правами на франшизы холдингу Embracer Group. Позже выяснилось, что новый владелец заинтересован в развитии купленных серий, включая Deus Ex, последняя часть которой вышла в 2016 году.

Судя по информации Грабба, создатели Deus Ex хотят реализовать интерактивный мир и разнообразные ролевые элементы, за отсутствие которых ругали Cyberpunk 2077. Экшен CD Projekt критиковали и за ужасное техническое состояние. Недавно появилось предположение, что руководство польской студии не знало о проблемах игры, но информацию развеяли сами разработчики.