Супергерои в качалке — в сюжетном ролике Gotham Knights

Создатели Gotham Knights представили сюжетный ролик игры, в котором Бэтгёрл и Найтвинг выясняют отношения в спортзале.
Из разговора персонажей становится известно, что у Бэтгёрл и Найтвинга были романтические отношения, но герои расстались. Одной из причин, судя по всему, стала самовлюблённость последнего. Позже Грейсон перестаёт отшучиваться и признаётся, что переживает из-за ответственности, которая на него свалилась после смерти Бэтмена.
Ранее креативный директор Gotham Knights Патрик Реддинг рассказал фанатам, что Бэтмен не появится в игре, потому что его смерть стала двигателем сюжета. Предысторию игры с ещё живым Тёмным рыцарем раскроют в комиксе.
Gotham Knights представляет собой кооперативный экшен на двоих игроков, который выйдет 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Недавно авторы показали почти 30 костюмов для Бэтгёрл, Найтвинга, Красного колпака и Робина.
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