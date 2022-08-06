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Третий день PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Расписание и где смотреть

PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание матчей третьего дня и прямые трансляции
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С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

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В третий день группового этапа большинство команд проведёт по два матча в формате best-of-2 (две игры). Все встречи на русском языке покажет студия FISSURE, отдельные серии также можно будет увидеть на каналах независимых стримеров.

Расписание группы А PGL Arlington Major на 6 августа:

  • 18:00, первый канал. Fnatic (Азия) — Thunder Awaken (Перу);
  • 18:00, второй канал. Team Liquid (Швеция) — PSG.LGD (Китай);
  • 18:00, третий канал. RNG (Китай)  — Talon Esports (Азия);
  • 18:00, четвёртый канал.  OG (Европа) — Soniqs / Quincy Crew (США);
  • 22:00, первый канал. Team Liquid (Швеция) — Fnatic (Азия);
  • 22:00, второй канал.  OG (Европа) — RNG (Китай);
  • 22:00, третий канал. PSG.LGD (Китай) — Soniqs (США);
  • 22:00, четвёртый канал. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Thunder Awaken (Перу).

Расписание группы B PGL Arlington Major на 6 августа:

  • 20:00, первый канал. Team Spirit (Россия) — Entity Gaming (Европа);
  • 20:00, второй канал. Evil Geniuses (США) — Tundra Esports (Европа);
  • 20:00, третий канал. Natus Vincere (Украина) — BOOM (Филиппины);
  • 20:00, четвёртый канал. Team Aster (Китай) — beastcoast (Перу);
  • 0:00, первый канал. Team Spirit (Россия) — NBOOM (Филиппины);
  • 0:00, второй канал. Natus Vincere (Украина) — Evil Geniuses (США);
  • 0:00, третий канал. beastcoast (Перу) — Entity Gaming (Европа);
  • 0:00, четвёртый канал. Team Aster (Китай) — Tundra Esports (Европа).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямые эфиры

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.

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