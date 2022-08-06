PGL Arlington Major 2022 по Dota 2: расписание матчей третьего дня и прямые трансляции

С 4 по 14 августа в Техасе проходит глобальный чемпионат PGL Arlington Major 2022 по киберспортивной дисциплине Dota 2. Участники турнира разыграют титул, призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также восемь путёвок на чемпионат мира The International в октябре.

В третий день группового этапа большинство команд проведёт по два матча в формате best-of-2 (две игры). Все встречи на русском языке покажет студия FISSURE, отдельные серии также можно будет увидеть на каналах независимых стримеров.

Расписание группы А PGL Arlington Major на 6 августа:

18:00, первый канал. Fnatic (Азия) — Thunder Awaken (Перу);

18:00, второй канал. Team Liquid (Швеция) — PSG.LGD (Китай);

18:00, третий канал. RNG (Китай) — Talon Esports (Азия);

18:00, четвёртый канал. OG (Европа) — Soniqs / Quincy Crew (США);

22:00, первый канал. Team Liquid (Швеция) — Fnatic (Азия);

22:00, второй канал. OG (Европа) — RNG (Китай);

22:00, третий канал. PSG.LGD (Китай) — Soniqs (США);

22:00, четвёртый канал. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Thunder Awaken (Перу).

Расписание группы B PGL Arlington Major на 6 августа:

20:00, первый канал. Team Spirit (Россия) — Entity Gaming (Европа);

— Entity Gaming (Европа); 20:00, второй канал. Evil Geniuses (США) — Tundra Esports (Европа);

20:00, третий канал. Natus Vincere (Украина) — BOOM (Филиппины);

— BOOM (Филиппины); 20:00, четвёртый канал. Team Aster (Китай) — beastcoast (Перу);

0:00, первый канал. Team Spirit (Россия) — NBOOM (Филиппины);

— NBOOM (Филиппины); 0:00, второй канал. Natus Vincere (Украина) — Evil Geniuses (США);

— Evil Geniuses (США); 0:00, третий канал. beastcoast (Перу) — Entity Gaming (Европа);

0:00, четвёртый канал. Team Aster (Китай) — Tundra Esports (Европа).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу.

Где смотреть PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — ссылки на прямые эфиры

Следить за ходом соревнований и актуальным положением команд в группах можно в нашем матч-центре.