Исследование: законы о лутбоксах в Бельгии не работают — во многих играх их обходят

Бельгийские законы о лутбоксах не соблюдаются, и многие разработчики их обходят, о чём сообщил исследователь Леон Сяо. По его данным, в более 80% самых успешных игр на iPhone внедряют микротранзакции, при которых люди получают случайный приз.
В качестве примера исследователь приводит платформу Roblox, издатель которой не требовал запрета созданных игроками лутбоксов. Многие другие мобильные проекты также содержат системы монетизации со случайными наградами, которые сравнивают с азартными играми, но их не блокируют.
Также Сяо сообщил, что бельгийская Комиссия по азартным играм не отслеживала должным образом эффективность законов, за нарушение которых может грозить уголовная ответственность. Ранее из-за этого лутбоксы убрали из FIFA, Dota 2, CS:GO, Overwatch и других игр в стране. Diablo Immortal вовсе не вышла в Бельгии и Нидерландах из-за системы монетизации.
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