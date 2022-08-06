NFT с клюшкой? PlayStation проводит опрос о токенах

PlayStation на мероприятии EVO 2022 устроила опрос, в котором решила выяснить мнение игроков об NFT. Этим один из пользователей поделился в соцсетях, после чего информацию подтвердило издание IGN.

В опросе PlayStation хочет узнать, какие NFT или цифровые коллекционные предметы пользователь был бы готов купить. Среди них выделили токены музыкантов, киберспортсменов, персонажей видеоигр и атрибутику компании.

Ранее Sony представила новую программу лояльности PlayStation Stars, в которой игроки смогут получить бонусы и награды. Одной из них станут цифровые коллекционные фигурки, но в компании отметили, что это не NFT.

На опрос отреагировал аналитик Дэниел Ахмад. По его информации, это не связано с программой PlayStation Stars, поэтому ожидать появления в ней NFT не стоит. Судя по всему, Sony ещё рассматривает возможность использования токенов.