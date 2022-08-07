NAVI проиграла два матча подряд на PGL Arlington Major по Dota 2
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Состав Natus Vincere по Dota 2 не смог выиграть ни одной карты в рамках третьего игрового дня глобального турнира PGL Arlington Major 2022 в США.
Команда Алексея Solo Березина уступила в двух bo2-сериях группового этапа подряд — сначала азиатской BOOM Esports, а затем Evil Geniuses из США.
Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Группа B. 3-й тур
07 августа 2022, воскресенье. 00:20 МСК
Natus Vincere
Окончен
0 : 2
Evil Geniuses
В результате NAVI опустилась на шестую строчку группы B и рискует уже завтра вылететь с чемпионата. У коллектива остался лишь один матч — в 20:00 по московскому времени «рождённые побеждать» сыграют против Team Spirit.
PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе. Участники чемпионата разыгывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки для участия на чемпионате мира The International 11.
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