NAVI проиграла два матча подряд на PGL Arlington Major по Dota 2

Состав Natus Vincere по Dota 2 не смог выиграть ни одной карты в рамках третьего игрового дня глобального турнира PGL Arlington Major 2022 в США.

Команда Алексея Solo Березина уступила в двух bo2-сериях группового этапа подряд — сначала азиатской BOOM Esports, а затем Evil Geniuses из США.

В результате NAVI опустилась на шестую строчку группы B и рискует уже завтра вылететь с чемпионата. У коллектива остался лишь один матч — в 20:00 по московскому времени «рождённые побеждать» сыграют против Team Spirit.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе. Участники чемпионата разыгывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки для участия на чемпионате мира The International 11.