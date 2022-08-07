Китайская Aster вышла в верхнюю сетку плей-офф по итогам третьего дня PGL Arlington Major

На PGL Arlington Major по Dota 2 завершились все матчи третьего игрового дня группового этапа. В результате лишь одна команда обеспечила себе место в верхней сетке плей-офф — это Team Aster из Китая.

В подгруппе А за три тура до финиша лидирует PSG.LGD, проигравшая только одну карту из десяти. Российская Virtus.pro до сих пор идёт без поражений, но после ничьей с Thunder Awaken опустилась на 3–4 место.

Команды группы B завтра сыграют лишь по одной встрече. Team Spirit нужно побеждать NAVI, чтобы обеспечить себе место в верхней сетке плей-офф — в то же время «жёлто-чёрные» в случае проигрыша рискуют покинуть турнир.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ГРУППОВОГО ЭТАПА PGL MAJOR ПО DOTA 2 Фото: LIQUIPEDIA.NET

По итогам первого этапа PGL Arlington Major 2022 первые четыре команды каждой подгруппы отправятся в верхнюю сетку плей-офф, ещё по две — в нижнюю, а остальные покинут турнир.